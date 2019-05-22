Пять партий преодолевают 5%-й барьер в Раду, восемь - 3%-й барьер – опрос "Рейтинга"

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий среди политических сил, за ней следуют "Оппозиционная платформа – За жизнь" и БПП "Солидарность", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, на вопрос "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, как бы Вы проголосовали?", политсилу "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 33,3% среди всех опрошенных).

За "Оппозиционную платформу - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 10,5% определившихся (и 8,1% среди всех опрошенных), "БПП "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко - 8,8% (6,4%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 7,3% (5,5%). Партию "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко готовы поддержать 5,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (3,8% среди всех опрошенных).

Ниже проходного в Верховную Раду 5%-го барьера набирают партия музыканта Святослава Вакарчука - 4,6% (3,4%), Радикальная партия Олега Ляшко – 3,3% (2,5%) и "Оппозиционный блок" - 3,2% (2,4%). Другие партии набирают меньше 3%.

Затруднились с ответом 15,3% респондентов, не будут принимать участие в парламентских выборах 8,9% опрошенных.

Согласно социсследованию, партия "Слуга народа" лидирует во всех макрорегионах страны "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Оппозиционный блок" имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, которые сохраняют шансы на попадание в парламент, - в центрально-западных.

В "Рейтинге" отметили, что партия "Слуга народа" также является лидером так называемого "второго выбора" - ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать. За "Оппозиционною платформу – За жизнь" в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, за партию Вакарчука - 6,4%, "Батькивщину" - 5,1%, партию "Сила и честь" 4,9%, "Оппозиционный блок" - 4,3%, Радикальную партию - 3,7%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 3,6%, "БПП "Солидарность" – 3,1%.

Антирейтинг партий возглавляет "БПП "Солидарность" – ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%.

Согласно исследованию, 58% опрошенных также заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% респондентов готовы проголосовать за парламентские политические силы.

Главным мотивов выбора политической силы 59% респондентов назвали поддержку социально-экономических инициатив партии. Из симпатий к лидеру партии готовы голосовать 14% опрошенных, по идеологическим соображениям - 10%. Лидерский фактор относительно выше среди сторонников Радикальной партии, идеологический – в "БПП "Солидарность". При этом почти две трети избирателей упомянутых политических сил, будут голосовать, исходя из социально-экономических инициатив партии.

Опрос проводился 16-21 мая 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не больше 2,2%