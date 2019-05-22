Политика

12:39 22.05.2019

Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ –

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Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ –

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Соответствующий указ президента Украины №316/2019 от 22 мая 2019 года обнародован на сайте глав государства.

"Назначить Баканов Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Согласно данным из открытых источников, Иван Геннадьевич Баканов, 1974 г. р., уроженец Кривого Рога, близкий друг Владимира Зеленского. Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве. С 25 января 2013 г. - руководитель ООО «Квартал 95». С декабря 2017 - лидер партии «Слуга народа». На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского. Женат, сын - студент КНЭУ им. Вадима Гетьмана

Теги: #иван_баканов #зеленский #сбу #кадры
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