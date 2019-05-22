Инициатива Зеленского по изменению закона о выборах была подана в Раду с нарушением регламента и ее сейчас приводят в соответствие с нормами - Парубий

В течение 30 минут президентский законопроект о внесении изменений избирательного законодательства будет подготовлен для регистрации в аппарате Верховной Рады в течение получаса, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Один законопроект был подан два часа тому назад, и его зарегистрировали. Второй законопроект был подан в 11.45, но, к сожалению, он был передан с очень грубым нарушением регламента, в котором предусматривалось изменить и избирательную систему, и публичные закупки в одном законе. Но мы всеми силами аппарата сейчас помогаем представителю президента привести в соответствие с законом представление, и как только они приведут в соответствие, он сразу же будет зарегистрирован", - сказал Парубий на внеочередном заседании парламента в среду.

Он отметил, что законопроект будет зарегистрирован в течение 30 минут и предоставил слово парламентариям.