Парубий открыл внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в полдень среды открыл внеочередное пленарное заседание парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно электронной системе регистрации, на внеочередном заседании присутствуют 240 народных депутатов. При этом спикеру Верховной Рады не сразу удалось открыть заседание. Парубий трижды объявлял регистрацию присутствующих народных депутатов, однако в первые два раза зарегистрировались менее половины 226 парламентариев: 224 и 208 нардепов соответственно.

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады в среду утром, парламентарии рассмотрят два законопроекта: о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон о публичных закупках, однако номера законодательных инициатив в повестке отсутствуют.

Ранее в среду в пресс-службе аппарата Верховной Рады сообщили, что Парубий еще во вторник направил письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения парламентом на внеочередном заседании.

"В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины … мною было выдано распоряжение о созыве такого заседания 22 мая 2019 в 12:00. В то же время, в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения. Учитывая изложенное, прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете завтра включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в письме Парубия на имя Зеленского, текст которого приводит пресс-служба аппарата парламента

Как сообщалось, во вторник, 21 мая, президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Глава государства также обратился к спикеру парламента с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

Советник Зеленского, а ныне глава администрации президента Андрей Богдан во вторник вечером сообщил, что согласованный текст законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины будет подготовлен до 7 часов утра 22 мая. По его словам, изменения в избирательное законодательство будут касаться отмены мажоритарной составляющей и снижения проходного барьера в парламент до 3%. В настоящее время этот барьер составляет 5%.

По состоянию на 11.00 среды на сайте украинского парламента информации о внесении законопроекта не было.