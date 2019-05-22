Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП – указ

Киев. 22 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины.

Соответствующий указ президента Украины №315/2019 от 22 мая об отмене указа № 309 от 21 мая обнародован на сайте главы государства.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сказано в документе.