Политика

11:45 22.05.2019

Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

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Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП – указ

Киев. 22 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины.

Соответствующий указ президента Украины №315/2019 от 22 мая об отмене указа № 309 от 21 мая обнародован на сайте главы государства.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сказано в документе.

Теги: #зеленский #украина #зеркаль #ап
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