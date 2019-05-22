Политика

10:59 22.05.2019

Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой на внеочередном заседании

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Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой на внеочередном заседании

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во вторник направил письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения парламентом Украины на внеочередном заседании, созванном на среду, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины … мною было выдано распоряжение о созыве такого заседания 22 мая 2019 в 12:00. В то же время, в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения. Учитывая изложенное, прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете завтра включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в письме Парубия на имя Зеленского, текст которого приводит пресс-служба аппарата парламента в среду утром.

Теги: #верховная_рада #парубий #украина #зеленский
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