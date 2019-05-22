Ляшко заявил о сборе подписей парламентариев о неконституционности роспуска Верховной Рады

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко 22 мая намерена инициировать сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

"Уже завтра мы инициируем сбор подписей 45 депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского", - написал Ляшко в Фейсбук.

По словам Ляшко, действия нового главы государства Зеленского аналогичны действиям четвертого президента Виктора Януковича в 2010 году.

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС (Конституционнгого Суда – ИФ) изменил Конституцию", - написал он.

Также он отметил, что "систематическое нарушение президентом Зеленским Конституции и законов Украины грозит дестабилизацией государства и управляемым хаосом".