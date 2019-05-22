Политика

08:27 22.05.2019

Трамп обвинил демократов в желании провести повторное расследование Мюллера

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Трамп обвинил демократов в желании провести повторное расследование Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы были разочарованы расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера и хотят повторить его.

"После того, как было потрачено $40 млн, изучено 1,4 млн страниц документов и опрошено 500 человек при полной поддержке Белого дома, доклад Мюллера стал большим разочарованием для демократов, поэтому они хотят сделать это снова. Так нельзя - это плохо для нашей страны!", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что демократы хотят допросить тех же людей и изучить те же события, что и Мюллер, занимавшийся расследованием о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

"Ранее такого никогда не случалось с президентом. Даже с президентом Обамой такого никогда не происходило", - добавил Трамп.

Демократы Палаты представителей США все активнее призывают к даче показаний специального прокурора Мюллера.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер неоднократно заявлял, что вызовет Мюллера по повестке, если это необходимо, но он надеется, что до этого не дойдет.

Сотрудники Надлера в течение нескольких недель вели переговоры с канцелярией спецпрокурора и министерством юстиции по поводу потенциальных показаний Мюллера.

Некоторые демократы возлагают вину за неспособность Мюллера заключить сделку на министерство юстиции и Генерального прокурора Уильяма Барра, которые все еще контролирует его показания, так как спецпрокурор остается сотрудником юстиции.

Не исключено, что юридический комитет и команда Мюллера смогут договориться о том, чтобы спецпрокурор дал часть или все свои показания за закрытыми дверями.

Ранее стало известно, что Надлер отправил повестки для дачи показаний и представления необходимых для расследования документов Энни Дональдсон, которая служила референтом бывшего советника Белого дома Дона Макгана, а также экс-директору по коммуникациям президентской администрации Хоуп Хикс.

По мнению демократов, Дональдсон и Хикс стали свидетелями ряда ключевых событий, произошедших во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которые могут свидетельствовать о препятствовании правосудию со стороны администрации президента.

Ранее Надлер уже выдал повестку для получения документов и показаний от Макгана, но бывший юрисконсульт Белого дома отказался ее выполнять.

Позже председатель юридического комитета Палаты представителей США выразил готовность обратиться в суд, чтобы получить показания от Макгана.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Уильям Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

Теги: #сша #трамп #демократы #мюллер
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