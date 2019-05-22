Политика

07:47 22.05.2019

Глава АП Богдан: я попал под люстрацию несправедливо, а Зеленский не нарушил закон моим назначением

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Глава АП Богдан: я попал под люстрацию несправедливо, а Зеленский не нарушил закон моим назначением

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Владимир Зеленский не нарушил закон его назначением.

"Да, я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при всех властях. И автор этой коррупционной схемы при Министерстве юстиции был один из авторов закона о люстрации", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Богдан отметил, что при принятии закона о люстрации должности главы администрации президента и его заместители были выведены из-под государственной службы. "И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, то это глава администрации президента или его заместители. Поэтому в этом нет нарушения ни норм морали, ни норм закона", - заявил он.

Глава АП считает, что закон о люстрации очень непрофессионально прописан. "Настолько непрофессионально прописанный закон, что каждый, кто хотел выйти из-под действия этого закона, съездил в командировку на один день на территорию боевых действий, получил статус участника боевых действий и под люстрацию не попадает. А тысячи порядочных людей, которые ничего плохого в жизни не сделали, защищали интересы общества, до сих пор находятся под действием этого закона", - пояснил он.

Как известно, Андрей Богдан с 2007 по 2010 работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Теги: #люстрация #украина #глава #ап
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