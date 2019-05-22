Депутаты ночью 22 мая готовят изменения в закон о выборах в Верховную Раду

Депутаты ночью 22 мая перед внеочередным заседанием парламента готовят изменения в действующий законопроект "Про выборы народных депутатов Украины", сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арешонков.

"В течение ночи будут подготовлены изменения в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины" в части отмены одномандатных округов, в которых избиратели могли выбрать конкретного человека, а не кота в мешке", - написал Арешонков.

По его словам, вместо выборов предлагается пропорциональная система с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%.

Арешонков отметил, что такие изменения будут вынесены на голосование в парламенте.

Как сообщаось, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на среду, 22 мая, на 12:00.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.