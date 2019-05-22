Политика

01:40 22.05.2019

Меркель и Макрон обсудили с Путиным "паспортные указы", реализацию минских соглашений

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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили решение Москвы об упрощении выдачи паспортов РФ жителям Донбасса и Крыма, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Они (Меркель и Макрон - ИФ) вновь озвучили свою критику относительно российских указов, упрощающих предоставление российского гражданства гражданам Украины", - говорится в заявлении. 

Как сообщают в Берлине, лидеры также коснулись темы реализации минских соглашений в связи со сменой руководства в Украине.

"Канцлер и президент Франции обсудили с российским президентом пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений в ситуации, когда в Киеве сменился президент", - подчеркивается в заявлении Зайберта.

Кроме того, Меркель и Макрон в разговоре с Путиным затронули ситуацию в Совете Европы.

"Они указали на важность скорейшего урегулирования нерешенных вопросов, чтобы Россия могла оставаться в Совете", - говорится в заявлении.

В ходе телефонных переговоров также была затронута тема Сирии. Меркель и Макрон призвали Россию использовать свое влияние для поддержания режима перемирия в Идлибе. Также собеседники обсудили вопрос формирования в Сирии конституционного комитета для содействия политическому решению кризиса.

"Обсуждая ситуацию в Сирии, канцлер и французский президент очередной раз выразили обеспокоенность в связи с наступлением сирийской армии на северо-западный район страны. Они призвали президента Путина использовать свое влияние для поддержания режима прекращения огня в Идлибе", - отмечается в заявлении.

Помимо этого, лидеры России, ФРГ и Франции обсудили ситуацию с соглашением по иранскому атому, заявил Зайберт.

Теги: #россия #разговор #фрг #франция #лидеры
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