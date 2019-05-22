В Украину намерен вернуться экс-нардеп Онищенко

Бывший народный депутат Александр Онищенко, проживающий на протяжении нескольких лет заграницей, намерен вернуться в Украину для участия в судебном процессе, а также баллотироваться в Верховную Раду.

По словам Онищенко, 22 мая состоится первое заседание суда по его делу, на котором он не будет присутствовать, но планирует появиться на втором.

"Я в Киев не вернулся еще, я просто написал в судебные органы, что готов принимать участие в своем судебном процессе. Я думаю, завтра будет первое заседание суда, и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - сказал Онищенко в эфире "112.Украина".

Кроме того, он заявил о намерении участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, но не сообщил, с какой политической силой. По его словам, этот вопрос, в частности, зависит, останется ли мажоритарная составляющая в законе о выборах.

Также Онищенко заявил, что намерен добиваться через суды преследования ушедшего с поста главы государства Петра Порошенко в отношении его коррупционных схем.