Политика

23:39 21.05.2019

Пропорциональная система с барьером 3% - временный путь для проведения досрочных выборов, потом нужен кодекс и открытые списки

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечает, что предлагаемый путь проведения выборов в Верховную Раду по пропорциональной системе с 3%-ным проходным барьером является временным, для проведения нынешних досрочных выборов, а далее нужно будет принимать Избирательный кодекс и вводить систему с открытыми списками.

"Мы разговаривали сегодня с лидерами фракций. Их точка зрения, и мнение многих народных депутатов, что можно получить пропорциональную систему выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%. Мы, в принципе, соглашаемся с этим путем как временным для проведения этих досрочных выборов", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Богдан подчеркнул, что в программе президента Владимира Зеленского и в идеологии его команды содержится принятие Избирательного кодекса с открытыми списками.

"Но принятие этого кодекса в настоящее время пока невозможно, исходя из позиции народных депутатов", - указал он.

 

Теги: #глава #украина #выборы #закон #ап
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Интерфакс-Украина
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