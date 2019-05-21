Глава АП Богдан: запрос общества и наши приоритеты – экономика и мир

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечает, что приоритетами команды президента Владимира Зеленского будут развитие экономики и достижение мира.

"Мы все поняли, что запрос общества – это не язык, вера, армия. Запрос общества – это экономика и мир. Поэтому, идя под этими лозунгами, мы, конечно, будем достигать приоритетов по развитию Украины, экономики", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина" во вторник вечером.

Богдан считает, что если завершится конфликт на Донбассе и будет достигнуто мирное урегулирование, то, например, значение Украины как транзитного государства должно вырасти в разы.

"Но экономика – это следствие все-таки прекращения войны и установления мирной ситуации, поэтому эти приоритеты для нас сейчас чрезвычайно важны", – указал он.