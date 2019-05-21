Политика

19:30 21.05.2019

Гриценко заявил, что его партия пойдет на внеочередные выборы Рады совместно с партиями Добродомова, Томенко и Катеринчука

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Гриценко заявил, что его партия пойдет на внеочередные выборы Рады совместно с партиями Добродомова, Томенко и Катеринчука

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его партия пойдет на внеочередные выборы Верховной Рады совместно с партиями "Народный контроль", "Ридна Краина" и "Европейская партия Украины".

"Указ издан – выборы 21 июля. Наша команда "Гражданская позиция" совместно с партиями "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Ридна Краина" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук), усиленная профессионалами в ключевых сферах – вместе идем на выборы. Формировать новый парламент и новое правительство на новых ценностях – профессионализма, честности и нулевой толерантности к коррупции", - написал Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он также сообщил, что руководителем центрального избирательного штаба назначен голова исполкома партии "Народный контроль" Андрей Мисик.

"Под руководством Андрея Мисика центральный избирательный штаб уже развертывается и будет работать в том же (известном журналистам) здании на Подоле по адресу: улица Ильинская, 22", - сообщил Гриценко.

Ранее в этот день резидент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

Парубий распорядился созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая на 12:00.

Теги: #парламентские_выборы #гриценко
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