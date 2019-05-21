Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание рады для внесения изменений в закон о выборах нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.

"Прошу Председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский в своем официальном аккаунте в соцсети Твиттер во вторник.

В этом же твите он опубликовал фотографию соответствующего обращения к спикеру парламента.

Как позже в этот день сообщила пресс-служба президент Украины, в своем письме Зеленский просит Парубия включить в повестку дня внеочередного заседания Рады помимо проекта изменений в закон о выборах также рассмотрение вопроса о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

"В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время сегодняшних консультаций президента Украины с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва", - сказано в сообщении пресс-службы президента.