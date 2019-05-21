Зеленский досрочно распустил Раду VIII созыва и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Соответствующий указ президента Украины №303/2019 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в документе.

Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования

В пункте 1 части 2 ст. 90 Конституции Украины указывается, что президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со ст.83 Конституции.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан не исключил, что подписание и публикация указа о роспуске парламента могут быть отложены на несколько дней для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, дальнейшего принятия парламентом решений и их публикации.

"Внеочередное заседание Верховной Рады может быть предложено провести 22 мая, поскольку наиболее оптимальным сроком для публикации указа о роспуске парламента, чтобы соблюсти все нормы Конституции, то есть период в 60 дней и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, является публикация указа завтра, 22 мая", - сказал Богдан журналистам после консультации глав фракций и руководителей групп парламента с президентом Украины во вторник в Киеве.

При этом советник Зеленского указал, что, возможно, публикация указа может быть отложена на несколько дней, чтобы провести внеочередное заседание Рады, подписать и опубликовать принятые парламентом решения.

Ранее во вторник Богдан сообщил, что рассматривается возможность обращения к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов, касающихся отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%.

Согласно календарному плану текущей сессии Верховной Рады, следующая пленарная неделя пройдет с 28 по 31 мая. На текущей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Очередные выборы в Верховную Раду были запланированы на 27 октября 2019 года.