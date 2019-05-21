Политика

15:34 21.05.2019

Гройсман провел встречу с миссией МВФ

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Гройсман провел встречу с миссией МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ).

"Сегодня, 21 мая, миссия начала работу в Украине. Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего с учетом выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжения диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам встречи.

Отмечается, что на встрече также присутствовала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Теги: #гройсман #украина #мвф
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