Гройсман провел встречу с миссией МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ).

"Сегодня, 21 мая, миссия начала работу в Украине. Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего с учетом выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжения диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам встречи.

Отмечается, что на встрече также присутствовала министр финансов Украины Оксана Маркарова.