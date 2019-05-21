Первые указы Зеленского по кадровым вопросам могут появиться во вторник вечером

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан анонсирует первые кадровые указы главы государства на вечер вторника, 21 мая.

"Такое решение (о назначении главы администрации президента Украины - ИФ) на данный момент не принято. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал Богдан журналистам в Киеве во вторник, отвечая на вопрос о том, может ли он возглавить администрацию президента.

По словам Богдана, Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения нового президента, которому он полностью доверяет. Он также отметил, что в случае его назначения на ту или иную должность в органах государственной власти обязательно подаст заявление о прекращении адвокатской деятельности.