Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.

Президент Украины Владимир Зеленский называет очень низкий уровень доверия граждан к Верховной Раде и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года основаниями для досрочных парламентских выборов, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский по итогам встречи руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, сообщается на сайте главы государства.