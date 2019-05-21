Политика

13:32 21.05.2019

После указа президента о роспуске Рады парламент не сможет принимать законы

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После указа президента о роспуске Рады парламент не сможет принимать законы

Верховная Рада не сможет принимать решения после указа президента Украины о досрочном прекращении ее полномочий, заявляет лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"С момента издания указа, согласно 85-й и 90-й Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", - сказала Тимошенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства Владимира Зеленского во вторник.

Теги: #верховная_рада #тимошенко #украина
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