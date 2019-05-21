Политика

13:08 21.05.2019

Досрочные выборы в Раду могут пройти 21 или 28 июля - И.Геращенко

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Досрочные выборы в Раду могут пройти 21 или 28 июля - И.Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций заявила, что возможной датой внеочередных выборов в Верховную Раду будет 21 или 28 июля.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ (о выборах - ИФ) не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", - сказала она журналистам после консультаций.

Теги: #верховная_рада #геращенко #украина #выборы
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