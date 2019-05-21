Политика

12:26 21.05.2019

Пристайко готов возглавить МИД, если получит такое предложение от Зеленского

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Пристайко готов возглавить МИД, если получит такое предложение от Зеленского

Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от президента Украины Владимира Зеленского.

"Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Пристайко также отметил, что на данный момент он от имени МИД помогает "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.

Теги: #пристайко #зеленский #мид
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