Гройсман поблагодарил министра энергетики США за поддержку позиции Украины по проекту Nord Stream 2

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с министром энергетики США Риком Перри (Rick Perry) выразил признательность за поддержку американской стороны позиции Украины по строительству Nord Stream 2.

"Встретился с министром энергетики США Риком Перри. Благодарю американских коллег за поддержку в энергетической сфере. Есть много совместных наработок, которые нужно усиливать для энергетической безопасности Украины и всего региона", - написал Гройсман в своем микроблоге в Твиттере.

Он также отметил, что строительство Nord Stream 2 – "разновидность энергетического оружия России", которая хочет использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. "Украина категорически против строительства. Благодарю США за поддержку в этом важном вопросе", - добавил премьер.