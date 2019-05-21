Политика

10:57 21.05.2019

"Оппозиционный блок" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

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"Оппозиционный блок" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

Фракция "Оппозиционный блок" поддержит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил ее лидер Вадим Новинский.

"Будем голосовать отставку Гройсмана", - сказал Новинский журналистам во вторник в Киеве перед встречей глав парламентских фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне Гройсман заявил, что подаст в отставку сразу после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая. Зеленский призвал правительство уйти в отставку с трибуны парламента, после инаугурации.

Теги: #гройсман #украина #оппоблок #новинский
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