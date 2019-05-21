"Оппозиционный блок" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана
Фракция "Оппозиционный блок" поддержит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил ее лидер Вадим Новинский.
"Будем голосовать отставку Гройсмана", - сказал Новинский журналистам во вторник в Киеве перед встречей глав парламентских фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Накануне Гройсман заявил, что подаст в отставку сразу после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая. Зеленский призвал правительство уйти в отставку с трибуны парламента, после инаугурации.