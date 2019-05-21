Политика

10:51 21.05.2019

Охрана не пустила Ляшко на консультации с президентом в АП с мобильным, через который он вел стрим

2 мин читать
Охрана не пустила Ляшко на консультации с президентом в АП с мобильным, через который он вел стрим

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко стримил из здания администрации президента Украины, где во вторник должны пройти консультации главы государства Владимира Зеленского с лидерами фракций парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на консультации прибыло руководство Верховной Рады и лидеры фракций.

"Я вообще не собираюсь обсуждать роспуск парламента. Почему? Президент Зеленский решение принял. Вчера он его объявил. Решение неконституционное, неправовое", - сказал Ляшко журналистам у здания администрации президента Украины во вторник перед консультациями с главой государства.

По словам политика, 75% украинских граждан считают необходимым роспуск Верховной Рады, и он понимает эту позицию. При этом он заявил, что его политическая сила готова к досрочным выборам.

Впоследствии охрана АП не позволила Ляшко пройти в зал, где проходят консультации главы государства Зеленского с главами фракций и групп парламента, с мобильным телефоном, через который политик ведет прямую трансляцию на своей странице в Фейсбуке.

Как следует из этой трансляции, охрана предложила лидеру фракции Радикальной партии оставить мобильный телефон и пройти в зал без него.

Ляшко категорически отказался и сказал, что подождет у двери.

Охранники президента заявили Ляшко, что тот "нарушает инструкции", и потребовали, чтобы он оставил телефон, на который ведет стрим.

Ляшко попытался пройти через другие двери, но они оказались закрыты; охранники главы государства ходили за ним. После безуспешной попытки он вернулся ко входу в зал, где проходило заседание.

"Я прошу пропустить меня на консультации с президентом. Зеленский сказал охране заблокировать мой проход в зал. Я хочу, чтобы Украины видели, как за закрытыми дверями он проводит консультации", - сказал он.

Затем политик обратился: "Я вынужден тогда оставить телефон. Делайте, украинцы, вывод, какая открытая власть. До встречи. Я потом выйду и дам вам комментарий". После чего он прекратил трансляцию, оставил охране телефон, и тогда его пустили на консультации.

Теги: #президент #ляшко #украина #зеленский #ап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 21.05.2019
Сооснователь iGov Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту

Сооснователь iGov Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту

10:57 21.05.2019
"Оппозиционный блок" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

"Оппозиционный блок" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

10:27 21.05.2019
Сын Януковича опроверг информацию о якобы его визите в Донецк

Сын Януковича опроверг информацию о якобы его визите в Донецк

10:26 21.05.2019
Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

10:15 21.05.2019
В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

09:30 21.05.2019
Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия МВФ начала работу в Украине

09:17 21.05.2019
НБУ установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности в 60 дней

НБУ установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности в 60 дней

09:06 21.05.2019
Опубликовано уведомление о возбуждении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая

Опубликовано уведомление о возбуждении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая

08:45 21.05.2019
Ситуация с поднятием уровня рек в Прикарпатье стабилизировалась

Ситуация с поднятием уровня рек в Прикарпатье стабилизировалась

08:27 21.05.2019
Партия "Голос" полагается на финансовую поддержку состоятельных людей, но не олигархов – Вакарчук

Партия "Голос" полагается на финансовую поддержку состоятельных людей, но не олигархов – Вакарчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

ЕС надеется на совместную работу с Зеленским над реформами энергосектора – вице-президент ЕК Шефчович

Гройсман: президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы

Гройсман: я принял решение подать в отставку

"Народный фронт" будет участвовать в досрочных выборах, но расценивает их как антиконституционные

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудил с президентом Венгрии сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на РФ

ЕС надеется на совместную работу с Зеленским над реформами энергосектора – вице-президент ЕК Шефчович

Зеленский видит новые перспективы у стратегического партнерства Украины и Литвы

Курц решил уволить главу МВД Австрии

Партия "Наш край" опровергла участие в политическом проекте Труханова и Кернеса

США ожидает тесного сотрудничества с Зеленским и партнерства с Украиной

"Свобода" надеется на срочное принятие закона о выборах в Раду по открытым спискам

Лидер "Самопомочи" предложил Зеленскому одновременно подписать изменения в закон о выборах и указ о роспуске Рады

В решении Гройсмана об отставке победили эмоции и политический расчет, считает вице-премьер Кириленко

Кернес: Мы с Трухановым поведем партию в Раду, но останемся мэрами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА