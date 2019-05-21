Охрана не пустила Ляшко на консультации с президентом в АП с мобильным, через который он вел стрим

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко стримил из здания администрации президента Украины, где во вторник должны пройти консультации главы государства Владимира Зеленского с лидерами фракций парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на консультации прибыло руководство Верховной Рады и лидеры фракций.

"Я вообще не собираюсь обсуждать роспуск парламента. Почему? Президент Зеленский решение принял. Вчера он его объявил. Решение неконституционное, неправовое", - сказал Ляшко журналистам у здания администрации президента Украины во вторник перед консультациями с главой государства.

По словам политика, 75% украинских граждан считают необходимым роспуск Верховной Рады, и он понимает эту позицию. При этом он заявил, что его политическая сила готова к досрочным выборам.

Впоследствии охрана АП не позволила Ляшко пройти в зал, где проходят консультации главы государства Зеленского с главами фракций и групп парламента, с мобильным телефоном, через который политик ведет прямую трансляцию на своей странице в Фейсбуке.

Как следует из этой трансляции, охрана предложила лидеру фракции Радикальной партии оставить мобильный телефон и пройти в зал без него.

Ляшко категорически отказался и сказал, что подождет у двери.

Охранники президента заявили Ляшко, что тот "нарушает инструкции", и потребовали, чтобы он оставил телефон, на который ведет стрим.

Ляшко попытался пройти через другие двери, но они оказались закрыты; охранники главы государства ходили за ним. После безуспешной попытки он вернулся ко входу в зал, где проходило заседание.

"Я прошу пропустить меня на консультации с президентом. Зеленский сказал охране заблокировать мой проход в зал. Я хочу, чтобы Украины видели, как за закрытыми дверями он проводит консультации", - сказал он.

Затем политик обратился: "Я вынужден тогда оставить телефон. Делайте, украинцы, вывод, какая открытая власть. До встречи. Я потом выйду и дам вам комментарий". После чего он прекратил трансляцию, оставил охране телефон, и тогда его пустили на консультации.