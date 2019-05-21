Политика

10:15 21.05.2019

В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

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В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся в страну на выходных, направил в Государственное бюро расследование (ГБР) "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях пятого президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2018 года.

"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал Портнов на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что отправкой заявления в ГБР "мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней".

Портнов обнародовал копию заявления в ГБР в Фейсбуке. Он считает, что Порошенко, "действуя умышленно, в составе организованной группы лиц, владея всей полнотой информации о напряженной ситуации в Керченском проливе и о высокой вероятности агрессивных действий вооруженных сил РФ… приказал (или согласовал приказ) осуществить переход корабельной группы ВМС ВС Украины с Черного моря в Азовское море через Керченский пролив".

Портнов считает, что эти действия Порошенко были направлены на "умышленное осуществление провокации агрессивных и прогнозируемых действий российских военных во время напряженной ситуации".

Как отмечается в заявлении, введение военного положения "должно было обеспечить отмену и перенос на неопределенное время выборов президента Украины".

"Это позволило бы П.А.Порошенко реализовать свое преступное намерение, направленное на фактический захват государственной власти (…)", - полагает Портнов.

На основании изложенных данных он просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 109, 111, 426-1 Уголовного кодекса Украины, вероятно, совершенных Порошенко и другими лицами во время действий, связанных с осуществлением перехода корабельной группы ВМС ВСУ с Черного в Азовское море, и начать досудебное расследование.

"Допросить … П.А.Порошенко, членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины, командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других лиц, которые могли быть причастны к соответствующим событиям", - сказано в заявлении.

В ГБР во вторник утром сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что по состоянию на 9.30 заявления Портнова у них еще нет.

Теги: #гбр #порошенко #украина #портнов
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