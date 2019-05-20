Политика

21:03 20.05.2019

Зеленский обсудил с президентом Венгрии сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на РФ

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Зеленский обсудил с президентом Венгрии сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Венгрии Янош Адер на встрече в Киеве обсудили сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на Россию, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении

Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

Кроме того, президент Украины подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный реальный результат взаимодействия.

Теги: #венгрия #президенты #встреча
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