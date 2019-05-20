Политика

19:04 20.05.2019

США ожидает тесного сотрудничества с Зеленским и партнерства с Украиной

1 мин читать
США ожидает тесного сотрудничества с Зеленским и партнерства с Украиной

Соединенные Штаты Америки намерены поддерживать тесные партнерские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским после его вступления в должность.

"Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США", - говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в понедельник.

"Сегодня министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине", - добавили в посольстве.

Во встрече также принял участие спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Теги: #сша #зеленский #сотрудничество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:34 20.05.2019
Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

19:52 20.05.2019
США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

19:30 20.05.2019
Американский провайдер спутникового ТВ Dish Network покупает подразделение EchoStar за $800 млн

Американский провайдер спутникового ТВ Dish Network покупает подразделение EchoStar за $800 млн

18:20 20.05.2019
Лидер "Самопомочи" предложил Зеленскому одновременно подписать изменения в закон о выборах и указ о роспуске Рады

Лидер "Самопомочи" предложил Зеленскому одновременно подписать изменения в закон о выборах и указ о роспуске Рады

17:48 20.05.2019
Гройсман: президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы

Гройсман: президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы

16:57 20.05.2019
Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды Зеленского, готова сотрудничать

Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды Зеленского, готова сотрудничать

16:29 20.05.2019
Зеленский задекларировал жилой дом в Италии

Зеленский задекларировал жилой дом в Италии

16:15 20.05.2019
В "Укроборонпроме" увязывают венесуэльские санкции США против РФ с новыми возможностями для Украины на рынке вооружений Южной Америки

В "Укроборонпроме" увязывают венесуэльские санкции США против РФ с новыми возможностями для Украины на рынке вооружений Южной Америки

16:06 20.05.2019
Климкин поддерживает заявление Зеленского о предоставлении гражданства для иностранных украинцев

Климкин поддерживает заявление Зеленского о предоставлении гражданства для иностранных украинцев

14:54 20.05.2019
Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации

Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман: президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы

Гройсман: я принял решение подать в отставку

"Народный фронт" будет участвовать в досрочных выборах, но расценивает их как антиконституционные

Гриценко о досрочных выборах в Раду: Мы к ним готовы и примем участие

Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды Зеленского, готова сотрудничать

ПОСЛЕДНЕЕ

Курц решил уволить главу МВД Австрии

Партия "Наш край" опровергла участие в политическом проекте Труханова и Кернеса

"Свобода" надеется на срочное принятие закона о выборах в Раду по открытым спискам

В решении Гройсмана об отставке победили эмоции и политический расчет, считает вице-премьер Кириленко

Кернес: Мы с Трухановым поведем партию в Раду, но останемся мэрами

Около 50 нардепов-мажоритарщиков, Труханов, Кернес и ряд других мэров договорились объединиться в общую партию на выборах в Раду – Хомутынник

Гройсман: я принял решение подать в отставку

"Народный фронт" будет участвовать в досрочных выборах, но расценивает их как антиконституционные

Гриценко о досрочных выборах в Раду: Мы к ним готовы и примем участие

Тимошенко: "Батькивщина" готова к досрочным выборам и примет в них участие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА