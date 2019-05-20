Политика

18:49 20.05.2019

Шахов опроверг участие в новой партии нардепов-мажоритарщиков на выборах в Раду

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Шахов опроверг участие в новой партии нардепов-мажоритарщиков на выборах в Раду

 Народный депутат от партии "Наш Край" Сергей Шахов опровергает информацию о том, что намерен присоединиться к политическому проекту, в рамках которого несколько политических сил объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах, о чем сообщил ранее сопредседатель депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник.

"О якобы моем участии в новых политических проектах или "без меня меня женили"... Отвечаю всем и без подтекстов: я представитель партии "Наш край" и принимать решение буду только совместно с моими коллегами. "Наш край" - команда, и решение об участии в каких-либо выборах мы принимаем командой", - написал Шахов на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он также сообщил, что "украинцы вскоре узнают, в каком формате" партия "Наш край" будет участвовать в выборах.

Пресс-служба партии "Наш край" также выступила с просьбой опровергнуть информацию о том, что новая политическая сила будет создаваться с участием части партии, и что Шахов уже якобы примкнул к новому объединению.

Как сообщалось, Хомутынник заявил, что партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова, "Видродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах.

Теги: #шахов #наш_край #выборы
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