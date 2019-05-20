Политика

18:48 20.05.2019

"Свобода" надеется на срочное принятие закона о выборах в Раду по открытым спискам

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"Свобода" надеется на срочное принятие закона о выборах в Раду по открытым спискам

 Всеукраинское объединение "Свобода" призывает председателя Верховной Рады Андрея Парубия срочно созвать внеочередную сессию парламента и принять закон о выборах по открытым партийным спискам, заявил лидер политсилы Олег Тягнибок.

"Президент Зеленский анонсировал роспуск парламента… Но выборы по старым коррупционными правилам не принесут новое качество парламентаризма. Поэтому председатель Верховной Рады Парубий обязан срочно созвать внеочередное заседание парламента, чтобы принять новый закон о выборах по открытым партийным спискам", - цитирует Тягнибока пресс-служба ВО "Свобода".

По его словам, время для этого у парламента нынешнего созыва есть, "нужна лишь политическая воля".

"Также есть время принять другие обещанные большинством нардепов решения, которые годами ждет общество и постоянно требовала "Свобода" - об отмене депутатской неприкосновенности, об импичменте президента (о котором Зеленский не упомянул в своем выступлении), о незаконном обогащении. В противном случае это сделает уже новый парламент", - отметил Тягнибок.

Теги: #свобода #тягныбок #выборы
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