Политика

18:20 20.05.2019

Лидер "Самопомочи" предложил Зеленскому одновременно подписать изменения в закон о выборах и указ о роспуске Рады

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Лидер "Самопомочи" предложил Зеленскому одновременно подписать изменения в закон о выборах и указ о роспуске Рады

Объединение "Самопомич" призывает президента Украины Владимира Зеленского инициировать созыв на вторник, 21 мая, внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы дать парламенту текущего созыва возможность принять закон об открытых избирательных списках.

"Объединение "Самопомич" за досрочные выборы парламента. "Самопомич" против выборов по старому закону Януковича (а это произойдет, если распустить парламент до изменения закона)", - написал лидер партии Андрей Садовой на свой странице в Facebook в понедельник.

По его словам, президент сможет подписать и новый закон, и указ о роспуске парламента "тут же в зале".

При этом, по словам лидера политсилы, "Самопомич" готова принять участие в таком заседании в полном составе и проголосовать за изменение избирательного законодательства.

"Такой выход: дает шанс на прогрессивный закон, который президент Зеленский поддерживал во время своей кампании; покажет четко, кто есть кто в Раде; страна получит шанс на нормальный парламент на следующие 5 лет", - написал он.

"В целом мы за роспуск и за выборы", - резюмировал Садовой.

Теги: #самопомич #зеленский #садовый #выборы
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