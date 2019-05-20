В решении Гройсмана об отставке победили эмоции и политический расчет, считает вице-премьер Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко выразил сожаление в связи с решением премьера Владимира Гройсмана об отставке, и заявил, что правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время досрочных парламентских выборов.

"Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны. ВР идет на выборы, Президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет. К сожалению", – написал Кириленко в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая.

Согласно ст.15 закона "О Кабинете министров", Рада рассматривает вопрос об отставке премьера не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если оно поступило в межсессионный период. Премьер освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Рады. В то же время, принятие Радой решения об отставке премьера влечет отставку всего состава правительства.

Согласно ст.115 Конституции, отставка премьер-министра, как и принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров, имеют следствием отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада осуществляет формирование нового состава Кабинета министров Украины. Согласно ст.90 Конституции, после отставки Кабмина парламент должен сформировать новый состав правительства на протяжении 60 дней, иначе президент может досрочно распустить парламент.

В то же время, согласно той же ст.115 Основного закона, Кабинет министров, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой или отставку которого принял парламент, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета министров.