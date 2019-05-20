Кернес: Мы с Трухановым поведем партию в Раду, но останемся мэрами

Городской голова Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что намерен вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым участвовать в выборах в Верховную Раду.

"Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить", - написал Кернес на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Вместе с тем он подчеркнул, что ни он, ни Труханов не намерены отказываться от поста городского головы ради мандата народного депутата.

"Мы были и останемся городскими головами Харькова и Одессы. Наша задача – не политическая карьера. Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым – дать этим людям инструмент решения проблем на местах", - написал Кернес.

Сопредседатель депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что партии "Доверяй делам" Труханова, "Видродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах. Он отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

По словам Хомутынника, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что мэр Одессы Труханов и мэр Харькова Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах.

"Точно уже есть подтверждение и договоренность - это мэры двух городов-миллионников – Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более – Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие", - сказал он.