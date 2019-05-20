Политика

17:48 20.05.2019

Гройсман: президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы

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Гройсман: президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что президент Владимир Зеленский призывом к правительству об отставке взял на себя ответственность за будущие возможные угрозы.

"Я предложил президенту, парламенту, чтобы мы вместе сформировали новый порядок дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент избрал другой путь, и я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые стоят на повестке дня", - сказал Гройсман на брифинге в понедельник в Киеве.

Теги: #гройсман #правительство #зеленский #отставка
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