Гройсман: президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что президент Владимир Зеленский призывом к правительству об отставке взял на себя ответственность за будущие возможные угрозы.

"Я предложил президенту, парламенту, чтобы мы вместе сформировали новый порядок дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент избрал другой путь, и я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые стоят на повестке дня", - сказал Гройсман на брифинге в понедельник в Киеве.