Тимошенко: "Батькивщина" готова к досрочным выборам и примет в них участие

Всеукраинское объединение "Батькивщина" готова к досрочным выборам в Верховную Раду и, без сомнения, примет в них участие, написала лидер партии Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, поддержав решение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент.

В то же время, по словам политика, Верховная Рада должна принять решения, которые не принимала ранее за время своей работы, сообщается на официальном сайте партии "Батькивщина".

"Первое - надо принять безотлагательно новый закон о выборах. Который будет без коррупции, без подкупа, такой, который ждут люди. Нельзя идти на досрочные выборы по старой избирательной системе. Второе, что нужно сегодня стране - это поменять всех силовиков: Генерального прокурора, председателя Службы безопасности Украины, министра обороны. И это тоже должен сделать этот парламент. Потому что два месяца ждать еще до изменения силовиков - это будет неправильно", - убеждена Ю.Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, Верховная Рада текущего созыва должна принять закон, который полностью готов к рассмотрению - о наказании за незаконное обогащение, а также решить вопрос снижения тарифов. "И думаю, что парламент готов к такой работе", - сказала политик.

"Я верю, что между демократическими, патриотическими силами и новым президентом может быть достигнуто взаимопонимание, и мы полностью готовы к сотрудничеству", - подытожила Ю.Тимошенко.