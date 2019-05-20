Партия "БПП "Солидарность" заявила о готовности к досрочным выборам в Раду

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что готова как к плановым выборам в Верховную Раду, так и к досрочным парламентским выборам.

"Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - сказано в заявлении "БПП "Солидарность", обнародованном на сайте партии в понедельник.

В то же время в "БПП "Солидарность" отмечают, что право президента страны досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должно реализовываться в полном соответствии с Конституцией Украины.

"Демократия – это процедуры, отсутствие процедуры – это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является небезусловным и должно происходить в полном соответствии с Конституцией", - заявляют в парии Порошенко.

"Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи", - сказано в заявлении "БПП "Солидарность".