Политика

14:54 20.05.2019

Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации

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Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации

 Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Украины Владимира Зеленского по случаю инаугурации, сообщает британское посольство в Украине.

"Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева Великобритании прислала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сказано в сообщении посольства в соцсети Фейсбук в понедельник.

Ранее в этот день в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации президента Украины Зеленского

Теги: #великобритания #зеленский #королева
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