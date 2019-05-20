Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации

Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Украины Владимира Зеленского по случаю инаугурации, сообщает британское посольство в Украине.

"Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева Великобритании прислала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сказано в сообщении посольства в соцсети Фейсбук в понедельник.

Ранее в этот день в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации президента Украины Зеленского