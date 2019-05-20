В АПУ на встречу с Зеленским прибыла президент Грузии Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник днем приехала к зданию администрации президента Украины на улице Банковой в центре Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", грузинский президент является первым главой иностранной делегации, который прибыл в АП после завершения торжественного приема в Мариинском дворце и прибытия Зеленского в администрацию президента.

Согласно обнародованной накануне Командой Зеленского программе мероприятий по случаю его вступления на пост президента Украины, с 14.30 до 17.00 понедельника у главы Украинского государства запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими в Киев главами иностранных делегаций.