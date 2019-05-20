Политика

14:09 20.05.2019

Зеленский пришел в здание президентской администрации на Банковой

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Зеленский пришел в здание президентской администрации на Банковой

 Президент Украины Владимир Зеленский вошел в здание администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский прибыл на ул.Банковую в окружении охраны и своих соратников – советника по политическим вопросам Дмитрия Разумкова, идеолога Руслана Стефанчука и Андрея Богдана.

По дороге к администрации Зеленского также сопровождали несколько сотен простых граждан, которые ждали его в Мариинском парке и возле здания Верховной Рады.

Возле администрации президента были открыты ворота металлического забора, и все желающие смогли пройти к админзданию.

Зеленский вошел в здание администрации президента Украины под приветственные возгласы своих сторонников.

Обстановка спокойная.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле пересечения ул.Банковая и Институтская был выставлен кордон из полицейских.

Как сообщалось, во второй половине дня 20 мая у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.

Теги: #зеленский #ап
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