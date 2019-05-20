Зеленский пришел в здание президентской администрации на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в здание администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский прибыл на ул.Банковую в окружении охраны и своих соратников – советника по политическим вопросам Дмитрия Разумкова, идеолога Руслана Стефанчука и Андрея Богдана.

По дороге к администрации Зеленского также сопровождали несколько сотен простых граждан, которые ждали его в Мариинском парке и возле здания Верховной Рады.

Возле администрации президента были открыты ворота металлического забора, и все желающие смогли пройти к админзданию.

Зеленский вошел в здание администрации президента Украины под приветственные возгласы своих сторонников.

Обстановка спокойная.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле пересечения ул.Банковая и Институтская был выставлен кордон из полицейских.

Как сообщалось, во второй половине дня 20 мая у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.