Инвесторы сдержано позитивно оценили заявление о роспуске Рады и негативно отреагируют на его невыполнение – эксперт

Вероятность скорейшего формирования новой Рады и правительства после заявление вступившего в полномочия президента Владимира Зеленского о роспуске Рады – это, скорее, позитив для международных кредиторов, поскольку позволит раньше начать переговоры о новой программе поддержки Украины, считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

"То есть, все политические неопределенности снимутся где-то на три месяца раньше", – пояснил он агентству "Интерфакс-Украина".

Паращий уточнил, что цены еврооблигаций Украины немного подросли утром в понедельник, то есть, как минимум, рынок не испугался заявления Зеленского о роспуске Рады, однако теперь будет следить за его практической реализацией.

"Если мы исходим из того, что реакция рынка на заявление Зеленского о роспуске Рады была сдержанно позитивной, то соответственно можно ожидать негативной реакции, если он это заявление он не сможет воплотить в ближайшие дни", – считает эксперт.

По его мнению, график получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand by может сдвинуться, поскольку МВФ вряд ли будет гореть желанием подписывать меморандумы с "хромыми утками".

"С другой стороны, нынешняя программа сотрудничества с МВФ как раз и рассчитана на период между выборами, поэтому, скорее, получение второго транша отвергать нельзя - в любом случае, стоило бы дождаться комментариев от МВФ по этому поводу", – отметил руководитель аналитического отдела Concorde Capital.