Политика

13:38 20.05.2019

Зеленский пригласил глав фракций Рады во вторник утром на консультации по роспуску парламента – Березюк

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Зеленский пригласил глав фракций Рады во вторник утром на консультации по роспуску парламента – Березюк

 Президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" лидер фракции Олег Березюк.

"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", - сказал Березюк в комментарии агентству в понедельник днем.

Теги: #зеленский #рада #роспуск #березюк
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