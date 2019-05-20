Реакция правительства на роспуск Рады определит вероятность политического кризиса в Украине – политолог

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва представляет собой конфликт политической и юридической логики, разрешение которого во много зависит от реакции премьер-министра и правительства, считает политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Думаю, мы увидим нового необычного президента. Не только его речь, а его проход до и после официальной церемонии говорит, что он себя будет вести по-другому", - сказал Фесенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Мы увидели, что он достаточно решительный. И думаю, что это будет особенностью Зеленского. Он не будет вступать в казуистическую дискуссию, он действует", - выразил мнение политолог.

Комментируя заявление главы государства о роспуске парламента, политолог сказал: "В данном случае мы видим конфликт политической и юридической логики. Потому что это решение политическое".

По словам Фесенко, юристы Зеленского обоснуют необходимость роспуска и "будут ссылаться на то, что коалиции не существует с 2016 года, есть решения судов, не предоставлены списки коалиции".

По словам политолога, опыт показывает, что в конфликтах подобного рода побеждает политическая логика и "чаще доминирует президент".

Фесенко добавил, что видит определенные риски в части оспаривания этого решения президента.

"Принципиально важно, как отреагирует правительство. От правительства и его реакции в значительной мере будет зависеть, состоятся ли выборы, либо возникнет политический кризис. Рискнет ли Гройсман (глава правительства Владимир Гройсман - ИФ) вместе с коллегами по Кабмину пойти на противостояние – этот вопрос пока открытый, потому что для Гройсмана это тоже будет больший риск, так как выборы все равно состоятся, а если идти на выборы не просто против Зеленского, а против общественного мнения, то это рискованно", - подчеркнул политолог.

То есть, как отметил Фесенко, именно от реакции Кабинета министров будут зависеть, последует ли за указом о роспуске Рады политический кризис в стране.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.