Политика

12:38 20.05.2019

Украина и МВФ могут договориться о новой программе после выборов в Раду – советник Зеленского по макроэкономике

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Украина и МВФ могут договориться о новой программе после выборов в Раду – советник Зеленского по макроэкономике

 Украина может договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования после парламентских выборов, полагает исполнительный директор Международного фонда Блейзера и советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко.

"После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что допускает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.

"У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй – пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый – основной", – прокомментировал Устенко.

Как сообщалось, оценочная миссия МВФ по программе stand-by  начнет работу в Украине во вторник, 21 мая. Программа была утверждена 19 декабря 2019 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.


Полный текст интервью Олега Устенко будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #устенко #зеленский #программа #мвф
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