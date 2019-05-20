Министр энергетики США Перри: Речь Зеленского была впечатляющей и очень мощной

Министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) заявляет, что США будут продолжать поддерживать Украину.

"Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какая визия для будущего Украины там представлена. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады после инаугурации Зеленского в понедельник.

Кроме того, Перри подчеркнул, что США будет и дальше поддерживать Украину.

"Соединенные Штаты – вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", - добавил он, сославшись на президента США Дональда Трампа.

Среди прочего Перри отметил, что если бы у американской стороны было больше времени, то делегация США была бы в несколько раз больше.

Рик Перри присутствовал на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.