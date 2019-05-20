Политика

12:19 20.05.2019

Политическое решение о роспуске Рады не влияет на работу правительства - Зубко

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Политическое решение о роспуске Рады не влияет на работу правительства - Зубко

 Политическое заявление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не влияет на работу Кабинета министров, отмечает вице-премьер-министр – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Кто бы ни делал каких призывов, это политический вопрос, потому что он никак не влияет на реальный ход вещей. Я хотел бы призвать всех: чтобы не вводить в заблуждение наших украинцев, понять, что и парламент, и правительство будут работать до тех пор, пока не примут присягу новые народные депутаты", - сказал Зубко после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, комментируя его призыв к членам правительства уйти в отставку.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Теги: #зубко #правительство #зеленский
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