Эта Рада полномочна до принятия присяги нардепами 9-го созыва и может отменить "мажоритарку" - Сюмар

Верховная Рада 8-го созыва будет работать до обретения полномочий народных депутатов Украины следующего созыва, отмечает замглавы фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, и прогнозирует, что действующие депутаты могут изменить избирательное законодательство в части модели парламентских выборов.

"Верховная Рада полномочна до принятия присяги депутатами следующей Верховной Рады 9-го созыва", - сказала она журналистам после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в понедельник в Киеве.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", насколько эффективной работы парламента стоит ожидать до выборов, Сюмар сказала: "Что-то может приниматься – это очевидно. Сейчас могут идти разговоры об изменении избирательного законодательства".

При этом она отметила, что избирательное законодательство не стоит менять менее чем за полгода до выборов.

"Но мы увидели, что политическая целесообразность берет вверх. Сейчас многие вещи будут предметом политических договоренностей, в том числе и избирательная модель. В первую очередь речь может идти об отмене "мажоритарки" и о чистой пропорциональной системе", - заявила депутат.