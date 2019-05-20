Политика

12:13 20.05.2019

Розенко о заявлении Зеленского по роспуску Рады: Тут вопрос конституционности этого решения

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Розенко о заявлении Зеленского по роспуску Рады: Тут вопрос конституционности этого решения

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что конституционность и целесообразность досрочного роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским остается вопросом.

"Ну тут же вопрос: для кого выгоден и целесообразен? Для Зеленского, очевидно, что роспуск выгодный и целесообразен. Меня волнует "выгодность и целесообразность" такого шага для развития страны... И тут вопрос же конституционности/неконстуцийности этого решения", - сказал Розенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, насколько оправданными и целесообразными является досрочные выборы Рады.

Относительно предложений Зеленского по отставке правительства, вице-премьер отметил, что этот вопрос полностью лежит в компетенции парламента.

"Судьба правительства – в руках Верховной Рады. В любых вариантах и форматах, есть заявления или нет. Решение – за Верховной Радой", - констатировал он.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Теги: #розенко #рада #роспуск
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