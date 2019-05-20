Заявление Зеленского о роспуске Рады - это политико-правовое решение - Березюк

Заявление о роспуске Верховной Рады, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским, является политико-правовым решением, считают в парламентской фракции "Самопомич".

"Это политико-правовое решение. Если кто-то хочет его оспаривать, ну это такое... если человек демократ, то он не должен бояться выборов", - сказал лидер фракции Олег Березюк агентству "Интерфакс-Украина" понедельник в Киеве.

Он отметил, что теперь Зеленский должен подписать указ президента о роспуске Верховной Рады. "Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должна огласить выборы - досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля", - сказал Березюк.