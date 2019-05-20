Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс, который уже начался – секретарь ЦИК

После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, отмечает секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады – ИФ), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала Севастьянова журналистам после инаугурации президента Украины в понедельник в Киеве.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.